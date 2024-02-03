Can Uzun yıldızlaştı! Nürnberg ile Osnabrück yenişemedi Nürnberg, Bundesliga 2'nin 20. haftasında evinde Osnabrück ile 2-2 berabere kaldı. Nürnberg forması giyen milli futbolcu Can Uzun, attığı 2 golle maça damgasını vurdu.

ensonhaber.com

Bundesliga 2'nin 20. hafta mücadelesinde Nürnberg ile Osnabrück karşı karşıya geldi.

Max-Morlock Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Nürnberg'in golleri 17 ve 43. dakikalarda Can Uzun kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 43. dakikada Engelhardt, 90+3. dakikada da Wriedt attı.

Can, bu sezon 11 gol attı

Nürnberg'te milli oyuncu Can Uzun 90 dakika sahada kaldı. Uzun bu sezon 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Can Uzun Türk milli takımın alt yaş gruplarında forma giyiyor.

İki takım da 1'er puanın sahibi oldu

Nürnberg bu sonucun ardından puanını 29 yaptı. Osnabrück ise 11 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Nürnberg, Wiesbaden'e konuk olacak. Osnabrück ise Rostock'u ağırlayacak.