Can Uzun'un 2 gol attığı maçta Nürnberg beraberliğe razı oldu

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Almanya Bundesliga 2'nin 27. haftasında Hertha Berlin, Nürnberg'i ağırladı.
Mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Nürnberg'in gollerini 14 ve 46. dakikada Can Uzun ile 33. dakikada Lukas Schleimer atarken Hertha Berlin'in sayılarını ise 44. dakikada Marten Winkler ile ikincisi penaltıdan olmak üzere 54 ve 56. dakikalarda Haris Tabakovic kaydetti.
Can Uzun, 15 gole ulaştı
Müsabakada 85 dakika görev alan milli futbolcumuz Can Uzun, ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı.
Bu sonuçla Hertha Berlin 38, Nürnberg 37 puana yükseldi.
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