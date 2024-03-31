Haberler



Dünyadan futbol



Can Uzun'un 2 gol attığı maçta Nürnberg beraberliğe razı oldu

Can Uzun'un 2 gol attığı maçta Nürnberg beraberliğe razı oldu Bundesliga 2'de milli futbolcumuz Can Uzun'un iki gol attığı maçta Nürnberg, konuk olduğu Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı.