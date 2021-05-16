Cantona'dan Filistin için yapılan kampanyaya destek

Cantona'dan Filistin için yapılan kampanyaya destek

Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu Eric Cantona, İsrail'in saldırılarına karşı, Filistinlilere yönelik başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına futbol dünyasından da tepkiler geliyor.

Fransa'nın efsane futbolcularından Eric Cantona, bir sivil toplum kuruluşu tarafından kampanya için satışa çıkarılan "Filistin için umut" (Hoping for Palestine) yazılı tişörtle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

"TIBBİ YARDIM İÇİN DESTEK TOPLUYORUZ"

Fransız futbol adamı, eşi Rachida Brakni'nin de yer aldığı kareye, "Hoping Foundation, Filistin Tıbbi Yardım Derneğinin Gazze'deki acil müdahalesi için yardım topluyor." notunu düştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybederken, 950 kişi ise yaralandı.