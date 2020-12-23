Carles Puyol: Messi tarihin gördüğü en iyi oyuncu

Barcelona'nın efsane kaptanı Carles Puyol, eski takım arkadaşı Lionel Messi'ye övgüler yağdırdı.

Carles Puyol, Arjantinli oyuncunun 644 gole ulaşmasını sıradışı bir başarı olarak gördüğünü söyledi.

"JORDAN GİBİ, TARİHİN EN İYİSİ"

Goal.com'un İspanya ekibine konuşan efsane isim, "Bana Michael Jordan kim diye sorarsanız size tarihin gördüğü en iyi basketbol oyuncusu olduğunu söylerim. Bana göre Messi de futbol tarihinin gördüğü en iyi oyuncu. Real Madrid taraftarları bu görüşüme katılmayabilir ama istatistikleri ve yaptıkları ortada. Onu izleme şansımız olduğu için çok şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Messi'nin başardıklarıyla Pele ve Diego Maradona'yı geride bıraktığını da söyleyen Puyol, "Umarım gelecekte Messi'den daha iyi bir oyuncu çıkar. Ancak bunu düşük ihtimal olarak görüyorum. Uzun yıllar boyunca Messi'nin seviyesinde oynamak kolay değil." dedi.