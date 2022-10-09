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    Carles Puyol ve Iker Casillas'ın eşcinsellik itirafı ironi çıktı

    Carles Puyol ve Iker Casillas'ın eşcinsellik itirafı ironi çıktı

    İspanyol eski futbolcu Iker Casillas ve Carles Puyol, Twitter hesaplarından eşcinsel olduklarını açıklamıştı. Paylaşımların sürekli magazinde çıkan aşk iddialarına ironi olarak yapıldığı öğrenildi.
    • 09.10.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 16:57
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    İspanya'nın ve Real Madrid'in eski kalecilerinden Iker Casillas, Twitter hesabından flaş bir itirafta bulunmuştu.

    Eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu.

    Tweet'i sildi

    İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Casillas sürekli adının magazin olaylarıyla ve aşk iddialarıyla geçmesi üzerine ironi yaptı, ancak Puyol da bu paylaşıma ironik bir cevap verince işler büyüdü.

    Efsane kaleci paylaşımın ciddiye alınmasının ardından tweet'ini sildi. Casillas'ın söz konusu gönderiyi ironi olarak paylaştığı kaydedildi.

    Carles Puyol ve Iker Casillas ın eşcinsellik itirafı ironi çıktı #1

    Beraber Dünya Kupası kazandılar

    Uzun yıllar Real Madrid'in ve Barcelona'nın kaptanlığını yapan Iker Casillas ve Carles Puyol, İspanya Milli Takımı'nda birlikte forma giyiyorlardı.

    Dünya Kupası sahibi 41 yaşındaki eski kaleci Casillas, 2015'ten 2021'e kadar gazeteci Sara Carbonero ile evliydi ve oğulları Lucas ve Martín'e sahip.

    Carles Puyol ve Iker Casillas ın eşcinsellik itirafı ironi çıktı #2

    Carles Puyol ve Iker Casillas ın eşcinsellik itirafı ironi çıktı #3

    Köy evine taşınmıştı

    Geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada hayattan zevk alamadığı ifade eden Casillas, "Dünyada artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Kendimi, topluma yararlı işler yapmak için kullanmak istiyorum. Örneği bir yolu temizlemek, çöpleri atmak gibi. Hiçbir şeyden zevk alamaz oldum." demişti.

    Futbolu bıraktıktan sonra hiçbir şekilde televizyonlara katılmayan ve köy evine taşınan Casillas'ın içine kapandığı ve çevresiyle görüşmediği de ortaya çıkmıştı.

    Carles Puyol ve Iker Casillas ın eşcinsellik itirafı ironi çıktı #4

    Carles Puyol ve Iker Casillas ın eşcinsellik itirafı ironi çıktı #5


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