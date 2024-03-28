Carlo Ancelotti, 6-1 biten maçın ardından Arda Güler'i aradı Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Avusturya maçında performansını beğendiği Arda Güler'i aradı ve performansından dolayı kutladı.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, A Milli Takımımızın Avusturya'ya 6-1 yenildiği maçın ardından genç yetenek Arda Güler'i aradığı ortaya çıktı.

İspanyol basınından Defansa Central'in aktardığına göre, Ancelotti'nin Arda Güler'i yakından takip ettiği ve maçın ardından genç futbolcuyla iletişime geçtiği belirtildi.

Carlo Ancelotti'nin, genç yıldızı övdüğü ve performansıyla ilgili olumlu değerlendirmelerde bulunduğu ifade ediliyor.

Arda Güler'in son maçlardaki performansı göz önüne alındığında, Real Madrid teknik direktörünün genç oyuncuya daha fazla süre verebileceği öngörülüyor.

7 maça çıktı

Özellikle Arda'nın orta sahadan direğe takıldığı ve milli maçta röveşata denemesinde kaleciye çarptığı hatırlatılarak genç yıldızın, akrobatik gollere yaklaşmasına rağmen henüz fileleri havalandıramadığı vurgulanıyor.

Ancelotti'nin, Arda Güler'in performansındaki yükselişi dikkate aldığı ve sezonun ilerleyen bölümlerinde genç oyuncuya daha fazla şans verebileceği belirtiliyor.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maça çıkan Arda Güler, toplamda 98 dakika süre alırken, bir kez fileleri havalandırdı. Ancak teknik direktörünün beklentisi, genç oyuncunun katkısını arttırarak daha etkili bir performans sergilemesi yönünde olabilir.