Carlo Ancelotti: Arda gelecek sezon takımda kalacak Real Sociedad'ı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak."

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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 33. hafta mücadelesinde Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu.

Real Madrid, Arda Güler'in bulduğu tek golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad maçının Arda Güler'le ilgili konuştu.

"Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak"

İtalyan teknik adam, Arda Güler'in gelecek sezon takımda kalacağını duyurdu.

İtalyan teknik adam, Arda ile ilgili gelen sorulara "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak." dedi.

"Saf bir yetenek, altın gibi"

Deneyimli teknik adam, Arda için sözlerine, "Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var, o bir yetenek, oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı, bu onun sahip olduğu bir yetenek." diye devam devam etti. Ancelotti, ayrıca Arda Güler için, "Saf bir yetenek, altın gibi!" yorumunda bulundu.

Ayrıca Ancelotti, "Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." diye konuştu.

İspanyol basını son haftalarda yaptığı haberlerde, Arda'nın gelecek sezon için Sevilla veya Real Sociedad'a kiralık gönderileceğini iddia etmişti.

Arda Güler'in istatistikleri

Arda Güler, Real Sociedad karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı ve 29. dakikada gol sevinci yaşadı.

Milli yıldız, 68 dakika sahada kaldı. Arda Güler'in istatistikleri şu şekilde: