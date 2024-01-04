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Carlo Ancelotti: Arda Güler Real Madrid'in bugünü ve geleceği

Carlo Ancelotti: Arda Güler Real Madrid'in bugünü ve geleceği La Liga'da Real Madrid, Mallorca'yı 1-0 yendi. Carlo Ancelotti, kadroda yer alan ancak oyuna alınmayan Arda Güler hakkında, "Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu. Ona güveniyoruz" dedi.