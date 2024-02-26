Carlo Ancelotti, Arda Güler sorularından sıkıldı Carlo Ancelotti, Real Madrid'in Sevilla'yı 1-0 yendiği karşılaşmada Arda Güler'e şans vermedi. Maç sonunda kendisine sorulan soruya sıkılgan yanıt veren İtalyan çalıştırıcının, milli futbolcuya gözdağı vermesi de dikkat çekti.

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Real Madrid'in Sevilla'yı 1-0 yendiği mücadelede Arda Güler, oyuna girmek için kenarda beklerken büyük bir şanssızlık yaşadı.

Dakikalar 80'i gösterdiğinde durum 0-0'dı. Carlo Ancelotti, oyuncu değişikliği için Arda Güler'i yanına çağırdı.

Doğum gününde oyuna girmek için kenarda değişikliği bekleyen Arda Güler ise hayatının en şanssız anlarından birisini yaşadı.

Arda Güler kenarda değişiklik için beklediği sırada Luka Modric ağları havalandırarak durumu 1-0 yapmayı başardı.

Golü bulan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almaktan vazgeçti.

Maçın ardından konuşan Ancelotti, şöyle konuştu:

Modric'in golünden önce Arda ile ilgili bir plan yapmıştım. Ancak gol sonrası fikrimi değiştirdim. Arda bu durumu çok iyi anlıyor, eğer anlamıyorsa zaten hiçbir şey olamayacaktır.

Ancelotti sıkıldı

Öte yandan Real Madrid'e yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; hem basının hem de sosyal medyanın Arda Güler hakkındaki sorduğu sorular tecrübeli teknik adamı sıktı.

İtalyan çalıştırıcının son verdiği cevap da bu baskıdan duyduğu memnuniyetsizliği gözler önüne seriyor.