Carlo Ancelotti, Arda Güler'in dönüş tarihini açıkladı

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanyol takımına transfer olduğu günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan Arda Güler'in son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
LaLiga'da dün gece Villarreal'i 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Ancelotti, Arda için "Noel'den sonra hazır olacak." ifadelerini kullandı.
Alaves maçında da yok
Böylece Arda Güler'in, 3 gün sonra Alaves ile deplasmanda oynanacak lig maçında da kadroda bulunmayacağı kesinleşmiş oldu.
Real Madrid, yılbaşından sonraki ilk maçında ise 3 Ocak'ta Mallorca'yı konuk edecek.
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