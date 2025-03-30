Carlo Ancelotti, Arda Güler'in oyunundan memnun

AA & Ensonhaber

Real Madrid, LaLiga'nın 29. konuk ettiği Leganes karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen 3-2 yenerek 3 puanı aldı ve zirve yolunda hata yapmadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"FAYDALI OLDU"

Ancelotti, düzenlediği basın toplantısında, Arda Güler ile ilgili gelen bir soru üzerine, şunları dedi:

İyi oynadı, kalitesini gösterdi çünkü oyunu çok iyi okuyor. Diğer forvet oyuncuları gibi rakibin dengesini bozmasa da topla çok iyi oynuyor. Topu iyi döndürüyor. Faydalı oldu.

"BAŞKA BİR ŞEYDEN DEĞİL"

İtalyan teknik adam, 62. dakikada Arda'yı oyundan almasını ise şöyle açıkladı:

Onu değiştirmemin nedeni takımı ileride daha güçlendirmek ve yedekte bekleyen daha diri futbolcuları sahaya sürmekti. Başka bir şeyden değil.

SON OLARAK 5 ŞUBAT'TA İLK 11 BAŞLADI

Arda Güler, Leganes maçından önce Real Madrid'de son olarak 5 Şubat'ta Kral Kupası çeyrek finalinde deplasmanda yine Leganes'e karşı takımının ilk 11'inde sahaya çıkmıştı.

Bu sezon Real Madrid'de 29 lig maçının 19'unda forma giyen Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından 7 kez ilk 11'de oynatıldı.

62 DAKİKA OYNADI

Arda Güler, Leganes maçının 62. dakikasında oyundan çıktıktan sonra yerine Rodrygo sahaya girdi.

Milli futbolcu, Real Madrid'in Mbappe ile penaltıdan attığı ilk golde, penaltıyı yaptıran isim oldu.