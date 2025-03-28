Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı ile ilgili iddiaları yalanladı

AA & Ensonhaber

Carlo Ancelotti, LaLiga'nın 29. haftasında 29 Mart Cumartesi akşamı Santiago Bernabeu Stadı'nda Leganes'e karşı oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, bir muhabirin "Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek misiniz?" sorusuna şu anda Real Madrid için çalıştığını ve sadece kulübün başarıları için mücadele ettiğini belirtti.

"TÜM ODAK NOKTAM REAL MADRID İLE KUPALAR KAZANMAK"

İspanyol takımıyla daha kazanacağı kupaların olduğu söyleyen İtalyan teknik adam, şunları dedi:

Brezilya'yı takdir ediyorum, ancak Brezilya Futbol Federasyonu ile son günlerde aramda hiçbir temas olmadı. Bir sözleşmem var ve tüm odak noktam Real Madrid ile kupalar kazanmak. Şu anda kulüple birlikte önemli hedeflerimiz var.

REAL MADRID'DEKİ BAŞARILARI

65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Real Madrid ile üçer Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve ikişer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kral Kupası ile İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.