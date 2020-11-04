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    Carlo Ancelotti: Cenk'e ihtiyacımız olacak

    Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 14:26
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    Carlo Ancelotti: Cenk'e ihtiyacımız olacak

    Carlo Ancelotti, Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un uzun bir aranın ardından sahalara geri dönüşünü değerlendirdi.

    "CENK'E İHTİYACIMIZ OLACAK"

    Kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada Cenk Tosun hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Cenk Tosun'un geri dönmesi güzel. Gerçekten çok iyi ve etkili bir forvet. Durumunun daha iyi olması gerekiyor ama sahaya çıkması önemli bir işaretti." değerlendirmesinde bulundu.

    Milli futbolcumuza şans vermeye devam edeceğinin altını çizen 61 yaşındaki Ancelotti, "Bazı maçlarda Cenk'e ihtiyacımız olacak" diyerek Cenk Tosun'un daha fazla süre alacağını belirtti.

    Carlo Ancelotti: Cenk e ihtiyacımız olacak #1

    22 DAKİKA FORMA GİYDİ

    Mart ayında şanssız bir sakatlık yaşayan ve uzun bir süredir forma giyemeyen Cenk Tosun, Newcastle United maçıyla sahalara geri döndü. 29 yaşındaki golcü, 2-1 mağlup oldukları maçta 22 dakika görev yaptı.

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