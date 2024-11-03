Carlo Ancelotti, medya baskısının Arda Güler'i olumsuz etkilediğini düşünüyor

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İspanya LaLiga'da 11 hafta sonunda ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinde ikinci sırada yer alan Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor.

Son dönemde forma şansı bulamaması nedeniyle gündem olan 19 yaşındaki milli futbolcu için İspanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

MEDYA BASKISI, ARDA'YI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Defensacentral'de yer alan habere göre, Ancelotti, medya baskısının Arda Güler'in performansını olumsuz etkilediğini düşünüyor.

"ÇOK İYİ GİDİYORSUN VE SABIRLI OLMAN GEREKİYOR"

İtalyan teknik adamın bu nedenle Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Ancelotti, bu görüşmede, şunları dedi:

İyiliğin için bunlara aldırış etmene gerek yok. Sana güveniyorum ve çok önemli bir oyuncu olacaksın. Çok iyi gidiyorsun ve sabırlı olman gerekiyor.

DAHA FAZLA FORMA ŞANSI VERECEK

İspanyol basınındaki haberde ayrıca Ancelotti'nin önümüzdeki dönemde Arda Güler'e daha fazla forma şansı vereceği kaydedildi.

Takıma yardım edebileceğini düşünen milli futbolcunun da potansiyelini göstermek istediği vurgulandı.

BU SEZON 292 DAKİKA OYNADI

45 milyon euro piyasa değerine sahip olan hücum oyuncusu, bu sezon Real Madrid formasını 11 kez giydi.

292 dakika sahada kalan Arda, bu maçlarda gol veya asist katkısı üretemedi.