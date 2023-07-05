Carlo Ancelotti, sezon sonunda Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek Brezilya Futbol Federasyonu, Carlo Ancelotti'nin 2023-24 sezonunun sonunda Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğini açıkladı.

Dünya Kupası'nda beklentilerin uzağında kalarak turnuvaya erken veda eden Brezilya, teknik direktörü Tite ile yol ayrımına gitmişti.

Sambacıların yeni çalıştırıcısının kim olacağı uzun bir süredir merak konusuydu. Carlo Ancelotti, Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus gibi pek çok ünlü isim Sambacılar ile anılıyordu.

Real Madrid'le sözleşmesi bitecek

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Carlo Ancelotti ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Başkan Rodrigues, İtalyan çalıştırıcının 2024 yazından itibaren Brezilya Milli Takımı'nda görev yapacağını, bu bir yıllık süre boyunca ise Fernando Diniz'in görev yapacağını duyurdu.

Dünyaca ünlü hocanın, Madrid ekibiyle sözleşmesi 2024 yazında tamamlanacak. 64 yaşındaki Ancelotti, sözleşmesinin sona ermesiyle Brezilya'da göreve başlayacak ve 2024'teki Copa America'da Brezilya teknik direktörü olarak görev yapacak.