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- Carlo Ancelotti: Toni Kross, umarım futbol oynamaya devam eder
Carlo Ancelotti: Toni Kross, umarım futbol oynamaya devam eder
- 02.01.2023 - 21:57
15 haftası geride kalan İspanya La Liga'da topladığı 38 puanla lider Barcelona'nın averaj farkıyla arkasında olan Real Madrid, Kral Kupası son 32 turunda Cacereno ile karşı karşıya gelecek.
Maç öncesinde takımın İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, takımın yıldız orta sahası Toni Kross'un kariyeriyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.
"Umarım futbol oynamaya devam eder"
Kross'un futbol oynamaya devam edeceğini uman Ancelotti, "Bir taraftar olarak onun futbolu bırakabileceğini düşünmek çok zor. Daha önce kariyerini Real Madrid'de bitirmek istediğini söylemişti. Umarım futbol oynamaya devam eder." ifadelerini kullandı.
Emekli olabileceği iddia ediliyor
2014-2015 sezonundan bu yana Real Madrid forması giyen Alman futbolcu, bu sezon 17'si ilk 11 olmak üzere 19 mücadeleye çıktı. 32 yaşındaki isim 1 gol ve 4 asist katkısı verdi.
İspanya basınında çıkan haberlerde, Kross'un sezon sonunda emekli olacağı iddia edilmişti.