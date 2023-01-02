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Carlo Ancelotti: Toni Kross, umarım futbol oynamaya devam eder

Carlo Ancelotti: Toni Kross, umarım futbol oynamaya devam eder

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, emekli olacağı konuşulan Toni Kross ile ilgili, "Bir taraftar olarak onun futbolu bırakabileceğini düşünmek çok zor." dedi.