Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: İyi ve oynamaya hazır

AA & Ensonhaber

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 25. haftasında konuk ettiği Girona'yı 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İspanyol bir gazetecinin son haftalarda forma şansı bulamayan ve Girona maçında ısınmaya bile gönderilmeyen milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili, "Türk futbolcu ne durumda, fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?" şeklindeki sorusu üzerine Carlo Ancelotti'nin, "İyi ve oynamaya hazır" diyerek çok kısa bir cevap vermesi İspanya'da gündem oldu.

Real Madrid taraftarları takımda çok fazla sakatlık yaşanması ve genç futbolculara az süre verilmesi nedeniyle Ancelotti'ye tepki gösteriyor.

605 DAKİKA SÜRE ALDI

La Liga'da geride kalan 25 haftanın 16'sında oynayan ve 6 maçta ilk 11'de çıkan Arda, toplamda 605 dakika süre aldı.

25 Şubat'ta 20 yaşına girecek olan Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon oynanan tüm maçlarda en fazla süre alan futbolcular sıralamasında 18. sırada yer alıyor.

Arda, son olarak 5 Şubat'ta deplasmanda Leganes'e karşı oynadıkları maçta 76. dakikada oyuna girmişti.