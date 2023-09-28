Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Sakatlığı hafif Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin, "Kötü bir şanssızlık yaşadı. Daha sonra ağrı hissetti ve hafif bir sakatlık yaşadı. Onu biraz daha beklememiz gerekecek" dedi.

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İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında Las Palmas'ı Brahim Diaz ve Joselu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'in antrenmanı iyi bir şekilde tamamlamasına rağmen ağrı hissettiğini belirten Ancelotti, şöyle konuştu:

Kötü bir şanssızlık yaşadı. Daha sonra ağrı hissetti ve hafif bir sakatlık yaşadı. Üzgün, çünkü kendini iyi hissediyordu. Onu biraz daha beklememiz gerekecek.

Ne olmuştu?

Real Madrid, önceki gün sakatlığını atlatan Arda Güler'in yeninde sakatlandığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectus femoris kasında sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık iki ay süren sakatlıktan yeni çıkan Arda Güler, 21 Eylül'de takımla antrenmanlara başlamıştı.

Arda Güler sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Real Madrid'in sezon başı kampında sakatlanan ve uzun süredir takımdan ayrı olan Arda Güler, bir süre daha maçlara çıkamayacak.

Arda'nın, bu son sakatlıktan sonra en az iki hafta daha takımdan uzak kalması öngörülüyor.

Yaz döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda, takımın sezon öncesi ABD'de yaptığı kampta sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti.