Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Süre alacak El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona'yı 3-2 yendikleri maçı değerlendirdi.

Nefes kesen maçı uzatmalarda buldukları golle kazanan eflatun-beyazlılarda İtalyan hoca, Arda Güler ile ilgili müjdeyi verdi.

Ancelotti: Unutulmaz bir haftaydı

Mücadeleyi değerlendiren Ancelotti, "Son bölümde Jude Bellingham'ın golüne dikkat çekmek isterim! Enerjimizin son damlasıyla gol atmayı başardık, unutulmaz bir haftaydı." ifadelerini kullandı. Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Ancelotti, "Maçın en iyi kısmı son dakikalardı. Jude Bellingham'ın golündeki kutlama muhteşemdi." dedi.

"Arda Güler süre alacak"

Arda Güler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Carlo Ancelotti, "Arda Güler kısa süre içerisinde oynayacağımız maçlarda süre alacak." şeklinde konuştu.