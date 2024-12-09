Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Takımda kalacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

İtalyan ekibi Atalanta, İspanyol takımı Real Madrid'i konuk edecek. Bu kritik mücadele 10 Aralık Salı akşamı saat 23.00'te başlayacak.

Bu müsabaka öncesinde ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, basın toplantısında önemli açıklamalara imza attı.

"ARDA TAKIMDA KALACAK"

Arda Güler hakkında konuşan Ancelotti, şunları dedi:

Arda ve Endrick takımda kalacak. Daha fazla oynayabilirler ancak kimse için bir ön yargım yok.