Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Las Palmas maçında süre alabileceğini söyledi.

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Sakatlığını atlatan Arda Güler'in, Las Palmas maçında forma giyebileceği açıklandı.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, milli oyuncunun Las Palmas maçında oynayabileceğini söyledi.

Ancelotti yaptığı açıklamada, "Arda Güler iyi ve hazır durumda. Biraz ritim eksikliği var ve bizim oyun tarzımıza alışması gerekiyor. O çok büyük bir yetenek. Vinicius, Arda, Carvajal ve Mendy'nin kaç dakika oynayabileceğini değerlendirip karar vermem gerekiyor." dedi.

Sözleşme yenileyecek mi?

"Real Madrid ile sözleşme yenileyecek misiniz?" sorusuna İtalyan teknik adam, "Burada mutlu olduğumu herkes biliyor. Şu anda çok önemli bir konu değil bu. Gelecekte konuşacağız." şeklinde konuştu.

Xabi Alonso iddiaları

Real Madrid, Xabi Alonso iddialarına da değinen Ancelotti, "Xabi Alonso oyuncu olarak yanımdaydı. Şimdi çok iyi gidiyor. Umarım bir gün Real Madrid'in teknik direktörü olur. Onu tıpkı Raul ve Arbeloa gibi seviyorum." ifadelerini kullandı.