LaLiga'nın 16. haftasında Carlo Ancelotti'in ekibi Real Madrid, deplasmanda Michel'in yönetimindeki Girona'yı 3-0 mağlup etti.

Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini; 36. dakikada Jude Bellingham, 55. dakikada Arda Güler ve 62. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

ANCELOTTI'DEN ARDA YORUMU

Maçın ardından ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in attığı golle üzerindeki baskıyı hafiflettiğini söyledi.

"BU GOL ARDA İÇİN İYİ OLDU"

Ancelotti, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında şu şekilde konuştu:

Arda ikinci yarıda muhteşem bir çıkış yaptı ve muhteşem bir gol attı. Çok çalışıyor, çok koşuyor. Gol, üzerindeki baskıyı biraz olsun azalttı. Etrafında çok fazla baskı olan bir genç ve bu gol onun için iyi oldu.