Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e: Senin de zamanın gelecek Manchester City maçında da süre alamayan Arda Güler'e motivasyon konuşması Carlo Ancelotti'den geldi.

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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında nefes kesen bir mücadelede Manchester City ile 3-3 berabere kalmıştı.

Bu mücadelenin ardından İspanyol devinde gözler, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'e çevrildi. Genç yetenek, bu kritik maçta süre bulamadı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Phil Foden'ın attığı kritik gol, Arda Güler'in maçta süre bulma şansını bitirdi.

Ancelotti'den geleceğe vurgu

Öte yandan Ancelotti de sık sık genç oyuncuya destek veriyor.

Arda'ya yakın gelecekte önemli rol oynayacağını belirten teknik ekip, Mallorca maçında rotasyon yapılırsa Arda'nın ilk 11'de yer alabileceğini ifade etti.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de bu konuda olumlu sinyaller veriyor.

Arda Güler'e güven tam

Haberde ayrıca, Real Madrid'in Arda Güler'e olan güveninin altı çiziliyor.

Yönetim ve teknik ekip, Arda'nın harika bir futbolcu olduğuna inanıyor ve onunla olan sözleşmelerinden pişman değil. Hatta İspanyol devi, ocak ayında Arda Güler için gelen teklifleri bile reddetti.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maça çıkan Arda Güler, bir gol kaydetmişti.