Carlo Ancelotti'den Tchouameni açıklaması Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı bulunan Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni ile ilgili konuştu.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Aurelien Tchouameni ile ilgili açıklamada bulundu.

Finale yetişecek mi?

Ancelotti, sakatlığı bulunan Fransız orta saha oyuncusunun Şampiyonlar Ligi finaline yetişip yetişmeyeceğini bilmediğini söyledi.

İtalyan teknik adam, "Şampiyonlar Ligi finalinde oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Bunu söylemek için çok erken." dedi.

Bu sezon performansı

Tchouameni, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı.

Real Madrid'de bu sezon 38 maçta süre bulan 24 yaşındaki Tchouameni, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Real Madrid, 1 Haziran'da Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek.