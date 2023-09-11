Carlo Ancelotti'nin torunu Arda Güler forması giydi Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti'nin torununun genç futbolcu Arda Güler'in formasını giymesi sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e imza atan ve İspanyol deviyle 6 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki futbolcu Arda Güler, gündem yaratmaya devam ediyor.

Takımının ABD kampında sakatlık yaşayan ve Madrid ekibiyle henüz resmi bir maça çıkamayan Arda Güler, eflatun-beyazlı takımda ilk sınavını 27 Eylül'de Las Palmas karşısında verecek.

Ancelotti'nin torunu Arda formasıyla

Yeni takımına hızla uyum sağlayan milli oyuncu, teknik direktör Carlo Ancelotti ile de yakın bir ilişki içerisinde.

İtalyan çalıştırıcının, sakatlığını atlatması sonrasında Arda Güler'e forma vermesi beklenirken, sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntü büyük yankı uyandırdı.

Ancelotti'nin torununun, genç yıldızın formasıyla dolaşması sosyal medyada büyük beğeni topladı. Arda Güler formalı fotoğraf çok sayıda beğeni ve yorum aldı.