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Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta yoluna devam ediyor

Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta yoluna devam ediyor Sezonun ilk büyük turnuvası olan Avustralya Açık'ta, Dünya 2 numarası Carlos Alcaraz yoluna devam etti.