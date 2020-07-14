Carlos Carvalhal saldırıya uğradı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal, Portekiz'de 3 kişinin saldırısına uğradı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da çalışan Rio Ave Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Braga'daki evine döndüğü sırada 3 kişinin saldırına uğradı ve soygun girişimi yaşadı. 54 yaşındaki teknik adam, saldırıyı ufak sıyrıklarla atlattı.

''ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK''

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Carvalhal, "Saat 2.15 civarında 3 kapüşonlu kişi tarafından saldırıya uğradım. Oğlum Jose Carlos'un yardımıyla durumu çözmeyi başardık. Bazı sıyrıklar ve çürükler var, ama endişelenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Braga polisi ise olayla yakından ilgileniyor.