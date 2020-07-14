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Carlos Carvalhal saldırıya uğradı
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal, Portekiz'de 3 kişinin saldırısına uğradı.
- Haber Merkezi
- 14.07.2020 - 14:49
Bir dönem Beşiktaş'ta da çalışan Rio Ave Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Braga'daki evine döndüğü sırada 3 kişinin saldırına uğradı ve soygun girişimi yaşadı. 54 yaşındaki teknik adam, saldırıyı ufak sıyrıklarla atlattı.
''ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK''
Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Carvalhal, "Saat 2.15 civarında 3 kapüşonlu kişi tarafından saldırıya uğradım. Oğlum Jose Carlos'un yardımıyla durumu çözmeyi başardık. Bazı sıyrıklar ve çürükler var, ama endişelenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Braga polisi ise olayla yakından ilgileniyor.