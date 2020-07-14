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    Carlos Carvalhal saldırıya uğradı

    Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal, Portekiz'de 3 kişinin saldırısına uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 14:49
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    Carlos Carvalhal saldırıya uğradı

    Bir dönem Beşiktaş'ta da çalışan Rio Ave Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Braga'daki evine döndüğü sırada 3 kişinin saldırına uğradı ve soygun girişimi yaşadı. 54 yaşındaki teknik adam, saldırıyı ufak sıyrıklarla atlattı.

    ''ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK''

    Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Carvalhal, "Saat 2.15 civarında 3 kapüşonlu kişi tarafından saldırıya uğradım. Oğlum Jose Carlos'un yardımıyla durumu çözmeyi başardık. Bazı sıyrıklar ve çürükler var, ama endişelenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

    Braga polisi ise olayla yakından ilgileniyor.

    Carlos Carvalhal saldırıya uğradı #1

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