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    Carlos Kameni trafik kazası geçirdi

    Carlos Kameni trafik kazası geçirdi

    Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Carlos Kameni'nin de karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Nijeryalı kalecinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 16:23
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    Nijeryalı tecrübeli eldiven Idriss Kameni ülkesinin batı bölgesinde trafik kazası yaptı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 37 yaşındaki kalecinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

    İKİ FARKLI İDDİA VAR

    Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Kameni'nin bulunduğu aracın karşıdan karşıya geçen bir yayaya çarptığı iddia edildi.

    Tecrübeli kalecinin yakın çevresinden biri ise Kameni'nin değil o sırada olay yerinde bulunan bir başka aracın kazayı başlattığını kaydetti.

    DURUMU STABİL

    Kazaya karışan arabada bulunan Kameni'nin de ağır yaralandığı ifade edilirken, şu anda durumunun stabil olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

    Carlos Kameni trafik kazası geçirdi #1

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