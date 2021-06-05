Carlos Tevez, Boca Juniors'tan ayrılıyor

Arjantin’de Boca Juniors forması giyen Carlos Tevez, kulübünden ayrılacağını ve emeklilik konusunu daha sonra kararlaştıracağını söyledi.

Avrupa futbolunda ve Arjantin'de iz bırakan futbolculardan biri olan Carlos Tevez'den takımı Boca Juniors’a veda açıklaması geldi.

Düzenlediği basın toplantısında 37 yaşındaki futbolcu, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu ve Arjantin'de Boca Juniors dışında bir kulüpte forma giymeyi asla düşünmediğini belirterek, "Emekliye ayrılıp ayrılmayacağımı henüz bilmiyorum çünkü üç ay sonra yeniden oynama arzusu hissedebilirim. Ama artık Boca'nın renklerini giymeyeceğim. Benim için Arjantin defteri kapandı." diye konuştu.

“ZİHİNSEL SORUNLAR YAŞIYORUM”

Babası Segundo Tevez'i şubat ayında korona virüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiğini hatırlatan Carlos Tevez, "Formdayım ama Boca benden yüzde 120'mi sahaya vermemi bekliyor. Bunu kulübe veremeyeceğimi biliyorum. Babamın ölümünün ardından yas tutmak için zamanım bile olmadı. Hemen maça çıkarıldım. Artık saha dışına çıkarak ailemle zaman geçirmeliyim. Zihinsel olarak bazı sorunlar yaşıyorum ve bu nedenle takımı bırakma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Adını Boca Juniors'la duyuran Tevez, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City ve Juventus'ta forma giydikten sonra 2015'te Arjantin kulübüne dönmüştü.

Manchester United formasıyla 2008 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ve 2004'te Arjantin Milli Takımı ile olimpiyatlarda altın madalya kazanan Tevez, kariyeri boyunca 599 karşılaşmada 234 kez ağları sarstı.