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CAS, Luis Rubiales'in 3 yıl men cezasına itirazını reddetti

CAS, Luis Rubiales'in 3 yıl men cezasına itirazını reddetti CAS'tan yapılan açıklamada İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Luis Rubiales'in temyiz başvurusunun kabul edilmediği, FIFA tarafından 2023 Ekim'de verilen 3 yıl men cezasına yaptığı itirazın reddedildiği bildirildi.