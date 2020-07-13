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    CAS, M.City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı

    UEFA tarafından Avrupa kupalarından 2 yıl men edilen Manchester City, CAS'a başvurmuştu. İngiliz ekibini haklı bulan CAS, cezayı kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 11:45
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    CAS, M.City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı

    Manchester City, UEFA'ya karşı CAS davasını kazandı...

    2 yıllık Avrupa'dan men cezası kaldıran CAS, 30 milyon euro olan para cezası ise 10 milyon euroya düşürüldü.

    Böylece Manchester City, UEFA'nın verdiği cezanın kalkmasıyla birlikte önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

    CAS, M.City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı #1

    Manchester City'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz avukatları ve hukuk danışmanları, henüz CAS'ın verdiği gerekçeli kararı görmedi ancak 2 yıllık men kararının kaldırılmasını memnuniyetle karşılamıştır. Kulüp, bugünkü kararın eldeki kanıtlar yönünde verilmesinden memnundur. Kulübümüz, mevcut avukatlara ve hukuk danışmanlarına teşekkürlerini sunar."

    NEDEN CEZA ALMIŞTI?

    Manchester City, 2012-2016 yılları arasında Finansal Fair Play kurallarına uymadığı, belgeleri farklı gösterdiği ve kulübe çeşitli yollarla para verildiğine dair olarak 2 yıl men cezası almıştı. Ayrıca, 30 milyon euro da para cezası kesilmişti.

    CAS, M.City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı #2

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