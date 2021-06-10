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    CAS, Onana'nın cezasını 9 aya düşürdü

    CAS, Ajaxlı kaleci Andre Onana'nın doping cezasını 9 aya indirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 17:53
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    CAS, Onana'nın cezasını 9 aya düşürdü

    Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Hollanda ekibi Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle verilen 12 aylık men cezasını 9 aya düşürdü.

    CAS'tan yapılan açıklamaya göre, eşine ait bir ilacı etken maddesini bilmeden kullandığını belirten Onana'nın itirazı, kısmen kabul edildi.

    3 KASIM’DA SONA ERECEK

    Mahkeme, 25 yaşındaki kalecinin cezasında 3 aylık indirim yapılmasına hükmetti. Kamerunlu futbolcunun cezasının 3 Kasım'da sona ereceği duyuruldu.

    UEFA, idrar testinde yasaklı "furosemide" maddesine rastlanan Onana'ya doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şubatta 12 ay men cezası vermişti.

    CAS, Onana nın cezasını 9 aya düşürdü #1

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