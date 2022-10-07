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    Cavani'den 6-1 sona eren Barcelona maçı itirafı

    Edinson Cavani, PSG'de forma giydiği dönemde Barcelona karşısında aldıkları 6-1'lik mağlubiyet sonrası psikoloğa gitmeye başladığını söyledi.
    • 07.10.2022 - 20:27
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    Cavani'den 6-1 sona eren Barcelona maçı itirafı

    Valencia'da forma giyen Edinson Cavani, PSG'de oynadığı dönemle ilgili flaş bir itirafta bulundu.

    Uruguaylı golcü, Fransız ekibinde oynadığı dönemde, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı aldıkları 6-1'lik mağlubiyet sonrası ilk kez psikoloğa gittiğini söyledi.

    "O maç beni çok etkiledi"

    Cavani, "Barcelona'nın, bize karşı 6-1 kazandığı maçın ardından ilk kez psikoloğa gittim. O maç beni çok etkiledi. Beş dakika içerisinde yaptığımız her şey değişti" ifadelerini kullandı.

    Cavani den 6-1 sona eren Barcelona maçı itirafı #1

    "Futbol olsa da kişiliğinizi de etkiliyor"

    35 yaşındaki futbolcu sözlerine, "Bu kontrol edilemeyen büyük bir darbeydi. Futbol olsa da kişiliğinizi de etkiliyor. O maçtan sonra endişeli hissettim. Soğuk terledim, uykuya dalmaya çalıştığımda başım dönüyordu. Uyumaya korkuyordum" ifadeleriyle devam etti.

    Cavani den 6-1 sona eren Barcelona maçı itirafı #2

    "PSG doktoruna gittim"

    "Kafamda bir problem mi var deyip PSG'nin doktoruna gittim" diyen Cavani, "Doktor, sana olan şey farklı alanlardaki birçok insanın başına gelebilir dedi. O zaman süper bir süper kahraman olmadığımın farkına vardım" açıklamasını yaptı.

    6-1'lik mağlubiyet sonrası PSG elenmişti

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2016-2017 sezonunda ikinci tur ilk maçında PSG, sahasında Barcelona'yı 4-0 mağlup etti. Fransız temsilcisi, Nou Camp'ta ise son dakikalara 3-1 mağlup girmesine rağmen, sahadan 6-1 yenik ayrıldı ve turu İspanya'da bıraktı.

    Cavani den 6-1 sona eren Barcelona maçı itirafı #3


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