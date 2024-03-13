Celta Vigo, Rafael Benitez'le yollarını ayırdı

İHA
İspanya La Liga’nın 28. haftasında Celta Vigo, Real Madrid’e 4-0’lık skorla mağlup oldu.
Bu yenilginin ardından Celta Vigo, tecrübeli teknik direktör Rafael Benitez ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, Benitez’e çalışma süresi içinde gösterdiği ilgi, çalışma ve profesyonellik için teşekkür edilerek, kariyerinin geri kalanı için başarılar dilendi.
Celto Vigo, alt sıralarda yer alıyor
Celta Vigo, ligde oynadığı 28 maçta topladığı 24 puanla 17. sırada bulunuyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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