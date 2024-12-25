Celta Vigo'dan 37 yaşındaki Iago Aspas'a yeni sözleşme

AA & Ensonhaber
İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Celta Vigo'da 37 yaşındaki oyuncu Iago Aspas'ın sözleşmesi yenilendi.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapısında yetiştiği Celta Vigo'da uzun yıllardan bu yana forma giyen Aspas'ın mukavelesinin bir yıl uzatıldığı belirtildi.
Iago Aspas, bu sezon LaLiga'da çıktığı 16 maçta 6 gole imza attı.
CELTA VIGO'NUN EFSANESİ OLARAK KABUL EDİLİYOR
Kariyerinde efsanesi kabul edildiği Celta Vigo'nun yanı sıra Liverpool ve Sevilla'da da oynayan deneyimli santrfor, İspanya Milli Takımı'nda da görev yaptı.
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