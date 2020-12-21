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    Celtic, İskoçya Kupası'nı 40. kez kazandı

    Celtic, İskoçya Kupası finalinde Hearts'ı penaltılar sonucu 4-3 yenerek kupayı müzesine götürdü.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 12:36
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    Celtic, İskoçya Kupası'nı 40. kez kazandı

    Koronavirüs salgını nedeniyle geçen sezon yarı finallerden itibaren ertelenen İskoçya Kupası'nın finali, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Celtic ile Hearts arasında oynandı.

    Maça etkili başlayan Celtic, ilk devreyi 19. dakikada Ryan Christie, 29. dakikada penaltıdan Odsonne Edouard'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.

    Celtic, İskoçya Kupası nı 40. kez kazandı #1

    İkinci devrede maça ortak olan Hearts, 48. dakikada Liam Boyce, 67. dakikada Stephen Kingsley'nin attığı gollerle durumu 2-2 yaptı ve mücadelenin 90 dakikalık normal süresi bu skorla sona erdi.

    Celtic, 105+1. dakikada rakip fileleri havalandıran Leigh Griffiths ile 3-2 üstünlük yakaladı.

    Hearts adına 111. dakikada sahneye çıkan Josh Lloyd Ginnelly'nin kaydettiği golle uzatma devreleri 3-3 eşitlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.

    Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Celtic, kupanın sahibi oldu.

    Celtic, İskoçya Kupası nı 40. kez kazandı #2

    40. KEZ KAZANDI

    Kupayı en fazla kazanan takım konumundaki Celtic, üst üste 4. olmak üzere 40. zaferini elde etti.

    Celtic, İskoçya Kupası nı 40. kez kazandı #3

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