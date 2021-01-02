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- Celtic'i yenen Rangers puan farkını 19'a çıkardı
Celtic'i yenen Rangers puan farkını 19'a çıkardı
- Haber Merkezi
- 02.01.2021 - 17:33
- Güncelleme : 02.01.2021 - 17:36
İskoçya Premiership'te 22. hafta karşılaşması Old Firm derbisine sahne oldu; Rangers, Celtic'i konuk etti.
RANGERS TEK GOLLE GEÇTİ
Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadele, Rangers'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçtan 3 puanla ayrılan Rangers, en yakın rakibi Celtic'le puan farkını 19'a çıkardı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 70. dakikada kendi kalesine McGregor kaydetti.
Celtic'te Nir Button, 62. dakikada bariz gol şansını engellediği için gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
PUAN FARKI 19
Bu sonucun ardından üst üste 14. galibiyetini alan Rangers, 3 maç fazlasıyla puanını 62'ye yükseltti ve en yakın rakibi Celtic'le arasındaki puan farkını 19'a çıkararak liderliğini sürdürdü. 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Celtic ise 43 puanla 2. sırada yer aldı.
Rangers, gelecek hafta Aberdeen deplasmanına konuk olacak. Celtic ise Hibernian'ı ağırlayacak.