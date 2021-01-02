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Celtic'i yenen Rangers puan farkını 19'a çıkardı

Celtic'i yenen Rangers puan farkını 19'a çıkardı

İskoçya Premiership'te 22. hafta mücadelesinde Rangers, konuk ettiği Celtic'i 1-0 mağlup etti ve aradaki puan farkını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü.