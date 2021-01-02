Euro
9.0747
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
244.300
12.07%
EXEN Coin
11.00
-0.54%
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C
    Celtic'i yenen Rangers puan farkını 19'a çıkardı

    Celtic'i yenen Rangers puan farkını 19'a çıkardı

    İskoçya Premiership'te 22. hafta mücadelesinde Rangers, konuk ettiği Celtic'i 1-0 mağlup etti ve aradaki puan farkını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 17:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İskoçya Premiership'te 22. hafta karşılaşması Old Firm derbisine sahne oldu; Rangers, Celtic'i konuk etti.

    RANGERS TEK GOLLE GEÇTİ

    Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadele, Rangers'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçtan 3 puanla ayrılan Rangers, en yakın rakibi Celtic'le puan farkını 19'a çıkardı.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 70. dakikada kendi kalesine McGregor kaydetti.

    Celtic i yenen Rangers puan farkını 19 a çıkardı #1

    Celtic'te Nir Button, 62. dakikada bariz gol şansını engellediği için gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

    PUAN FARKI 19

    Bu sonucun ardından üst üste 14. galibiyetini alan Rangers, 3 maç fazlasıyla puanını 62'ye yükseltti ve en yakın rakibi Celtic'le arasındaki puan farkını 19'a çıkararak liderliğini sürdürdü. 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Celtic ise 43 puanla 2. sırada yer aldı.

    Rangers, gelecek hafta Aberdeen deplasmanına konuk olacak. Celtic ise Hibernian'ı ağırlayacak.

    Celtic i yenen Rangers puan farkını 19 a çıkardı #2

    Celtic i yenen Rangers puan farkını 19 a çıkardı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir