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    Celustka, Sparta Prag'da

    Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Ondrej Celustka, Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a transfer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2020 - 13:21
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    Celustka, Sparta Prag'da

    Sparta Prag Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Çek futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    Bir dönem Trabzonspor forması da giyen milli oyuncu, 5 sezondur Antalyaspor'da oynuyordu.

    Antalyaspor ile geçen sezon 28 maçta süre alan Celustka, 1 gol attı.

    Celustka, Sparta Prag'da #1

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