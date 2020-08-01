- En Son Haber
- Dünyadan futbol Haberleri
- Celustka, Sparta Prag'da
Celustka, Sparta Prag'da
Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Ondrej Celustka, Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a transfer oldu.
- Haber Merkezi
- 01.08.2020 - 13:21
Sparta Prag Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Çek futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen milli oyuncu, 5 sezondur Antalyaspor'da oynuyordu.
Antalyaspor ile geçen sezon 28 maçta süre alan Celustka, 1 gol attı.