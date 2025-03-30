Cengiz Ünder, ABD kariyerindeki ilk golünü attı

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Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe'de kendisine ilk 11'de yer bulamayan Cengiz Ünder, kış transfer döneminde MLS kulübü Los Angeles FC'ye kiralanmıştı.

Yeni takımıyla daha önce 1 kez de asist yapan Cengiz, ilk kez ağları havalandırdı.

Milli oyuncu, takımının San Diego deplasmanında 3-2 yenildiği maçın son golünü kaydetti.

GOL NASIL GELİŞTİ?

45+5. dakikada kale sahasında konumlanan Cengiz Ünder, sol kanattan Marky Delgado'nun çevirdiği topa yakın mesafeden dokundu ve ağları havalandırdı.

PUAN ALMAYA YETMEDİ

27 yaşındaki kanat oyuncusu, golün ardından büyük sevinç yaşadı ancak bu gol, Los Angeles FC'nin puan almasına yetmedi.

Mücadele, San Diego FC'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MESSI'YE RAKİP OLACAK

Cengiz Ünder, Los Angeles FC ile şu ana kadar toplamda dört maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu dört karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynadı.

Los Angeles FC, bir sonraki maçta CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde 3 Nisan'da evinde Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami'yi konuk edecek.