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Cengiz Ünder Fransa'da gollerine devam ediyor
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya - St. Etienne karşılaşmasında takımının 3. golünü kaydetti.
- Haber Merkezi
- 28.08.2021 - 23:44
- Güncelleme : 29.08.2021 - 00:14
Milli yıldızımız Cengiz Ünder, Fransa'da gollerine devam ediyor.
Cengiz sezon başında transfer olduğu Marsilya'da ikinci golünü kaydetti.
4'ÜNCÜ MAÇTA 3'ÜNCÜ GOL
Marsilya - St. Etienne maçında 68. dakikada sahneye çıkan milli oyuncumuz ağları sarstı.
90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz, bu sezon dördüncü maçında üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı.
Görüntüler yayıncı kuruluş Bein Sports'tan alınmıştır.