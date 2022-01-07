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    Cengiz Ünder: Futbolu Abdullah Avcı'dan öğrendim

    Cengiz Ünder: Futbolu Abdullah Avcı'dan öğrendim

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, futbolu Abdullah Avcı'dan öğrendiğini söyleyerek eski hocası hakkında övgü dolu sözler kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 13:17
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    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, verdiği röportajda, eski hocası Abdullah Avcı hakkında övgü dolu sözler kullanırken futbolu ondan öğrendiğini söyledi.

    Cengiz Ünder: Futbolu Abdullah Avcı dan öğrendim #1

    ABDULLAH AVCI'YA ÖVGÜ

    BeIN Sports'a konuşan Cengiz Ünder, "Futbolu Abdullah Avcı'dan öğrendim. Taktik bilgisi çok yüksek bir hoca. Avrupa'da da bunları gördüğüm için biliyorum. Çok üst düzey bir analiz sistemi var, rakibin en etkili oyuncularını durdurabiliyor. Beni çok genç yaşta Süper Lig'de oynattı. Ondan sonra Roma'ya gittim. Benim için çok değerli bir hoca." ifadelerini kullandı.

    Cengiz Ünder, 2016-2017 sezonunda Başakşehir'de Abdullah Avcı ile birlikte çalıştı.

    Cengiz Ünder: Futbolu Abdullah Avcı dan öğrendim #2

    20 MAÇTA 6 GOL 1 ASİST

    Cengiz, 2016 yazında Altınordu'dan 4.8 milyon euroya Başakşehir'e transfer oldu. Milli futbolcu, sezon sonunda ise 14.25 milyon euroya İtalyan ekibi Roma'nın yolunu tuttu.

    24 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Marsilya formasıyla 20 maçta 6 gol attı ve 1 de asist yaptı.

    Cengiz Ünder: Futbolu Abdullah Avcı dan öğrendim #3


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