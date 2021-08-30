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    Cengiz Ünder haftanın 11'ine seçildi

    Cengiz Ünder haftanın 11'ine seçildi

    Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, Fransa'da haftanın 11'ine seçildi. Milli futbolcu, Ligue 1'de 3'üncü maçında 3'üncü kez fileleri sarstı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 18:59
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 19:05
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    Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sezon başında transfer olduğu Marsilya'da başarılı oyununu sürdürüyor.

    Daha önce Montpellier ve Bordeaux ağlarını sarsan 24 yaşındaki oyuncu, Saint-Etienne karşısında da gol atmayı başardı.

    HAFTANIN 11’İNE SEÇİLDİ

    Gösterdiği iyi performans ile dikkat çeken milli futbolcu, Ligue 1'de haftanın 11'ine seçildi. Cengiz Ünder'e, Mbappe ve Lopes ile birlikte en yüksek puan olarak 10 üzerinden 8 verildi.

    Cengiz Ünder haftanın 11 ine seçildi #1

    YUSUF YAZICI DA MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

    Diğer yandan Fransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, takımının Montpellier'yi 2-1 yendiği maçta fileleri sarsmayı başardı.

    24 yaşındaki milli futbolcu, Botman ile birlikte karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi.

    Cengiz Ünder haftanın 11 ine seçildi #2

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