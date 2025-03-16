Cengiz Ünder, Los Angeles FC'de bir ilki yaşadı

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MLS'in 4. hafta mücadelesinde, Steven Cherundolo yönetimindeki Los Angeles FC ile Nico Estevez'in çalıştırdığı Austin karşı karşıya geldi.

BMO Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 1-0'lık skorla konuk takım Austin oldu. Austin'e galibiyeti getiren gol, 11. dakikada Guilherme Biro'dan geldi.

Los Angeles FC bu sonuçla 6 puanla 8. sırada kalırken, konuk takım ise aynı puan ve averajla 7. basamakta yer aldı

İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'den Los Angeles FC'ye kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

63 dakikada sahada kalan Cengiz, yerini David Martinez'e bıraktı.

CENGİZ'İN İSTATİSTİKLERİ

Oyunda kaldığı süre boyunca 2 şut çeken 27 yaşındaki futbolcu, bu şutlarında isabet sağlayamadı.

21 başarılı pas yapan Cengiz Ünder, yüzde 78 pas yüzdesiyle oynadı.

Cengiz'in ikili mücadele kazama oranı ise yüzde 50'de kaldı.