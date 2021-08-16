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    Cengiz Ünder, Marsilya'da ikinci golünü attı

    Milli oyuncumuz, Montpellier maçının ardından Bordeaux ağlarını da havalandırarak 2'de 2 yaptı
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 10:20
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    Cengiz Ünder, Marsilya'da ikinci golünü attı

    Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya'ya çabuk alıştı. Ligin ilk haftasında oynanan Montpellier maçında golle tanışan 24 yaşındaki yıldız, bu haftayı da boş geçmedi.

    Cengiz, Marsilya'nın Bordeaux'u konuk ettiği maçın 34. dakikasında rakip ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.

    CENGİZ’İN GOLÜ GALİBİYETE YETMEDİ

    Ancak, Cengiz'in golü galibiyet için yeterli olmadı, Marsilya 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

    Mavi-beyazlıların diğer golü ise 41. dakika Dimitri Payet'ten geldi. Bu sonuçla Marsilya puanını 4'e yükseltti.

    Cengiz Ünder, Marsilya da ikinci golünü attı #1

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