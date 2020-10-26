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Cengiz Ünder, Premier Lig'deki ilk asistini yaptı
Leicester City, Cengiz Ünder'in asist yaptığı maçta Arsenal'i tam 47 yıl sonra evinde mağlup etmeyi başardı.
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 08:45
- Güncelleme : 26.10.2020 - 08:47
İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Arsenal ile Leicester City karşı karşıya geldi.
47 YIL SONRA GELEN GALİBİYET
Jamie Vardy'nin 80. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yenen Leicester, Arsenal'i tam 47 yıl sonra evinde mağlup etmiş oldu.
CENGİZ İLK ASİSTİNİ YAPTI
Atılan tek golün asistini, 75. dakikada oyuna giren milli futbolcumuz Cengiz Ünder yaptı.
Leicester City bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, Arsenal ise 9 puanda kaldı.