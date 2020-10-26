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    Cengiz Ünder, Premier Lig'deki ilk asistini yaptı

    Cengiz Ünder, Premier Lig'deki ilk asistini yaptı

    Leicester City, Cengiz Ünder'in asist yaptığı maçta Arsenal'i tam 47 yıl sonra evinde mağlup etmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 08:45
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 08:47
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    İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Arsenal ile Leicester City karşı karşıya geldi.

    47 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

    Jamie Vardy'nin 80. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yenen Leicester, Arsenal'i tam 47 yıl sonra evinde mağlup etmiş oldu.

    Cengiz Ünder, Premier Lig deki ilk asistini yaptı #1

    CENGİZ İLK ASİSTİNİ YAPTI

    Atılan tek golün asistini, 75. dakikada oyuna giren milli futbolcumuz Cengiz Ünder yaptı.

    Leicester City bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, Arsenal ise 9 puanda kaldı.

    Cengiz Ünder, Premier Lig deki ilk asistini yaptı #2

    Cengiz Ünder, Premier Lig deki ilk asistini yaptı #3

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