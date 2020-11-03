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    Cengiz Ünder'den bir asist daha

    Cengiz Ünder'den bir asist daha

    Roma'nın Leicester City'ye kiralık olarak gönderdiği milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Arsenal maçının ardından Leeds United karşılaşmasında da Jamie Vardy'ye asist yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 08:57
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 09:11
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    İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leicester City, deplasmanda Leeds United ile karşı karşıya geldi.

    Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'in formasını giydiği İngiliz ekibi, rakibini 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

    Cengiz Ünder den bir asist daha #1

    CENGİZ'DEN BİR ASİST DAHA

    Leicester'a galibiyeti getiren golleri; Barnes, Youri (2), ve Cengiz Ünder'in asistiyle Vardy kaydetti.

    Milli futbolcumuz, Leicester'ın Arsenal'i 1-0 yendiği maçta yine Vardy'ye asist yapmış ve İngiliz ekibi yıllar sonra rakibini yenmeyi başarmıştı.

    Cengiz Ünder den bir asist daha #2

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