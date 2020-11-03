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Cengiz Ünder'den bir asist daha
Roma'nın Leicester City'ye kiralık olarak gönderdiği milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Arsenal maçının ardından Leeds United karşılaşmasında da Jamie Vardy'ye asist yaptı.
- Haber Merkezi
- 03.11.2020 - 08:57
- Güncelleme : 03.11.2020 - 09:11
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leicester City, deplasmanda Leeds United ile karşı karşıya geldi.
Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'in formasını giydiği İngiliz ekibi, rakibini 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
CENGİZ'DEN BİR ASİST DAHA
Leicester'a galibiyeti getiren golleri; Barnes, Youri (2), ve Cengiz Ünder'in asistiyle Vardy kaydetti.
Milli futbolcumuz, Leicester'ın Arsenal'i 1-0 yendiği maçta yine Vardy'ye asist yapmış ve İngiliz ekibi yıllar sonra rakibini yenmeyi başarmıştı.