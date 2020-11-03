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Cengiz Ünder'den bir asist daha

Cengiz Ünder'den bir asist daha

Roma'nın Leicester City'ye kiralık olarak gönderdiği milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Arsenal maçının ardından Leeds United karşılaşmasında da Jamie Vardy'ye asist yaptı.