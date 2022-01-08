Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
591.826
0.73%
BTXN Coin
33.99
5.55%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Cengiz Ünder'den tarihe geçen gol

    Ligue 1'de Marsilya, deplasmanda 44 yıl sonra Bordeaux'yu Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2022 - 09:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cengiz Ünder'den tarihe geçen gol

    Fransa Ligue 1in 19. haftasında Marsilya, deplasmanda Bordeaux'yla karşı karşıya geldi.

    Stade Matmut-Atlantique'te oynanan maçı Marsilya 1-0 kazanarak tarihi bir galibiyet aldı.

    Cengiz Ünder den tarihe geçen gol #1

    44 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

    Maçta Marsilya'ya galibiyeti getiren tek golü 38. dakikada Milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaydetti. Cengiz Ünder'in bu golü, Marsilya'ya Bordeaux deplasmanında 44 yıl sonra galibiyet getirerek tarihe geçti.

    Bu sonucun ardından Marsilya 36 puana yükselerek ikinci sıraya adını yazdırdı. Bordeaux ise 17 puanda kaldı.

    Cengiz Ünder den tarihe geçen gol #2


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir