Cengiz Ünder'den tarihe geçen gol

Ligue 1'de Marsilya, deplasmanda 44 yıl sonra Bordeaux'yu Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 yendi.

Fransa Ligue 1in 19. haftasında Marsilya, deplasmanda Bordeaux'yla karşı karşıya geldi.

Stade Matmut-Atlantique'te oynanan maçı Marsilya 1-0 kazanarak tarihi bir galibiyet aldı.

44 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Maçta Marsilya'ya galibiyeti getiren tek golü 38. dakikada Milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaydetti. Cengiz Ünder'in bu golü, Marsilya'ya Bordeaux deplasmanında 44 yıl sonra galibiyet getirerek tarihe geçti.



Bu sonucun ardından Marsilya 36 puana yükselerek ikinci sıraya adını yazdırdı. Bordeaux ise 17 puanda kaldı.



