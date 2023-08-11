Cengiz Ünder'e ödenecek maaş belli oldu Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği milli yıldız Cengiz Ünder'i transfer etmesi halinde ödeyeceği maaş belli oldu.

Cengiz Ünder transferi için bizzat ilgilenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Marsilya Başkanı Pablo Longoria'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Ali Koç, yeni teklifi Longoria'ya iletti.

Marsilya cephesi de teklifi değerlendirip birkaç gün içinde geri dönüş yapacağını söyledi.

Gelirse yıllık 2.5 milyon euro kazanacak

Fenerbahçe'nin Marsilya'yla anlaşması durumunda Cengiz'e ödeyeceği yıllık ücret de belli oldu.

Sarı lacivertliler milli futbolcuya 2.5 milyon euroya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için bonservis pazarlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcunun bonservisi için Marsilya ile iki taksit, üç taksitli ödeme planı üzerine görüşmelerini sürdürüyor.

Marsilya performansı

Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.