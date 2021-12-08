Euro
15.4967
1.84%
Dolar
13.7064
1.6%
Altın
787.33
1.67%
Borsa
1.996
0.73%
Bitcoin
696.595
-2.28%
BTXN Coin
45.25
-3.72%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Cenk Gönen, Malaga'yı FIFA'ya şikayet etti

    2017-2019 yılları arasında İspanya'nın Malaga takımında oynayan Cenk Gönen, alacaklarının hala ödenmemesi nedeniyle FIFA'ya başvurdu.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 10:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cenk Gönen, Malaga'yı FIFA'ya şikayet etti

    Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'da da oynayan Cenk Gönen'in Malaga'dan alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurması İspanyol kulübünde depreme neden oldu.

    TRANSFER YAPAMAMA CEZASI

    Marca'nın haberine göre; Cenk Gönen'in alacağı miktar olan 800 bin euroyu alabilmek için FIFA'ya başvurduğu öğrenildi. FIFA'nın ise Malaga kulübüne 3 transfer dönemi transfer yapamama cezası verdiği açıklandı.

    2017 yazında Carlos Kameni'nin Fenerbahçe'ye transferiyle Malaga'ya transfer olan Cenk Gönen, 2019 yazında kulübünden ayrılmışve yarım dönemi boşta geçirdikten sonra 2020 kışında Alanyaspor'a transfer olmuştu.

    Cenk Gönen, Malaga yı FIFA ya şikayet etti #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir