Cenk Özkaçar'ın takımı Valencia, Real Betis'e farklı kaybetti

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İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Betis, Valencia'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Maçın 41. dakikasında Diao'nun golüyle ilk yarıyı önde kapatan Betis, 52'de Roca ile farkı ikiye çıkardı, 85'te Ezzalzouli sahneye çıkarak skoru belirleyen isim oldu.
Cenk Özkaçar, 90 dakika oynadı
Valencia'da milli futbolcumuz Cenk Özkaçar, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Real Betis, bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken galibiyet hasreti 3 maça çıkan Valencia ise haftayı 10 puanla bitirdi.